Бенитес: «Я очень рад, ведь «Реал» уже в плей-офф»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес после домашней победы над «ПСЖ» (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен выходом своей команды из группы, отметив, что «сливочным» еще есть над чем работать.



«Я очень рад, ведь мы уже в плей-офф. Мы сражались не просто с крепкой командой, а с одним из топ-клубов. Результат этого матча делает ничью в Париже еще более ценной. Всегда есть вещи, которые можно улучшить, но выход в следующую стадию турнира обнадеживает», – сказал Бенитес.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет – «Реал» с десятью баллами.