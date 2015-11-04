Руни: «Трудно играть с командами, которые приезжают защищаться»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА, который завершился победой манкунианцев со счетом 1:0. По словам футболиста, эта победа очень важна для его команды.



«Трудно играть с командами, которые приезжают защищаться. К счастью, в конце нам все же удалось забить гол. Денис Лоу – легенда клуба. Сравняться с ним по голам – большая честь для меня», – сказал Руни.



Напомним, что Руни, как и Лоу, забил 237 голов за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.