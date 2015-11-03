Гуренко: «Черевченко создал отличную команду»

Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что главный тренер «железнодорожников» Игорь Черевченко хорошо справляется со своей работой.

«Если говорить о провале в Краснодаре, то можно отметить, что «Локомотив» подвели индивидуальные ошибки игроков. У каждой команды бывают периоды спада. О каком-либо глобальном кризисе не стоит говорить. Несколько поражений не должны сдвинуть «Локомотив» с верного пути. На мой взгляд, Игорь Черевченко хорошо выполняет свою работу. Он практически не взял новых футболистов, а создал отличную команду их тех, кто был у него в наличии. Самое главное, что тренер не мешает им играть, а футболисты все квалифицированные. Поэтому задача наставника создать хороший микроклимат в коллективе и функционально подготовить команду», – считает Черевченко.

Напомним, что после 14 туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России.