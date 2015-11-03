Агент: «Широков не собирается бежать с тонущего корабля»

Арсен Минасов, агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова, не стал комментировать информацию о контракте футболиста.

– Не могу я комментировать все, что связано со «Спартаком».

– Широкову как и любому футболисту хочется выигрывать титулы, а «Спартак» вылетел из кубка, неважно идет в чемпионате.

– Прежде всего, Романа надо знать хорошо, он, как говорится, с тонущего корабля не бежит. Да и нельзя назвать «Спартак» тонущим кораблем. Будем говорить, как о корабле, который в шторм попал.

– Возвращение Широкова в «Зенит» возможно?

– Тут все зависит от желания двух сторон: клуба и футболиста. Любой клуб премьер-лиги, независимо «Зенит» это или нет. Но круг команд очень узкий, поэтому очень сложно судить. Но пока Роман не планирует уходить из «Спартака», как он сказал.