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Агент: «Широков не собирается бежать с тонущего корабля»

3 ноября 2015, 10:54
5

Арсен Минасов, агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова, не стал комментировать информацию о контракте футболиста.

– Не могу я комментировать все, что связано со «Спартаком».

– Широкову как и любому футболисту хочется выигрывать титулы, а «Спартак» вылетел из кубка, неважно идет в чемпионате.

– Прежде всего, Романа надо знать хорошо, он, как говорится, с тонущего корабля не бежит. Да и нельзя назвать «Спартак» тонущим кораблем. Будем говорить, как о корабле, который в шторм попал.

– Возвращение Широкова в «Зенит» возможно?

– Тут все зависит от желания двух сторон: клуба и футболиста. Любой клуб премьер-лиги, независимо «Зенит» это или нет. Но круг команд очень узкий, поэтому очень сложно судить. Но пока Роман не планирует уходить из «Спартака», как он сказал.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (5)
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BANNIKOV1970
1446537869
может идти пешком
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Вомбат
1446543162
Я надеялся, что Широков, усиленно занимаясь, осенью восстановит спортивную форму и поможет и сборной и Спартаку. Так оно и произошло. В сентябре он был одним из лучших наряду с Промессом. Но хватило его на 1 месяц, а потом он опять стал ходить прогулочным шагом и играть по эпизоду. Очевидно, что это возраст, он отыграл свое на высоком уровне, и теперь надо или в ФНЛ или завершать карьеру. Роману надо это понять и смириться чем раньше тм лучше. А тренеру пора перестать ставить его в основу. Он сейчас балласт для Спартака.
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Zeff
1446544646
Некуда ему бежать.
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nemolod
1446546378
Игрок сам понимает,что лучше,чем в Спартаке уже не будет и он уже не мальчик,чтоб бегать по клубам ! А форма для его возраста вполне подходящая,чего нельзя сказать о его более молодых партнерах по команде!
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Дима1960
1446579915
А разве его ждут на другом корабле?
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