Халк полетит в Лион

Нападающий «Зенита» Халк может принять участие в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона». Об этом сообщил в эфире канала «Матч ТВ» комментатор Геннадий Орлов.

По словам Орлова, бразилец провел полноценное тренировочное занятие в общей группе игроков и полетит в Лион с командой.

Напомним, что в матче Кубка России против «Тосно» (5:0) Халк пострадал от болезненного удара по ногам и был заменен на 20-й минуте встречи. После этого футболист пропустил игру 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

В нынешнем сезоне нападающий отметился семью забитыми мячами и 13-ю результативными передачами в РФПЛ, а также записал на свой счет три гола и два голевых паса в играх Лиги чемпионов.

Матч «Лион» – «Зенит» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.