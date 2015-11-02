Садаев: «На мне был стопроцентный пенальти»

Нападающий «Терека» Заур Садаев прокомментировал поражение в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

«Поражения в этой игре мы не заслуживали, мы лучше контролировали мяч и имели перспективные возможности забить. А гол, можно сказать, привезли себе сами. Обидно, что в такой игре остались без очков», – посетовал Садаев.

Футболист уверен, что против него были нарушены правила в штрафной соперника.

«В начале матча на мне был очевидный фол и стопроцентный пенальти. Я не знаю, почему арбитр принял другое решение, хотя находился рядом с эпизодом. Я обработал мяч, намеревался пробить, но игрок «Амкара» двумя руками схватил меня и с нарушением правил остановил мои действия. После игры я посмотрел момент в повторе и там четко видно: пенальти был. Это повлияло на результат. Пропустив, мы старались отыграться, но пробить оборону хозяев не получилось».