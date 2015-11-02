Бенитес: «ПСЖ» – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес поделился своими впечатлениями перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Криштиану Роналду невероятно важен для нас. Надеюсь, он подтвердит это и завтра, и на протяжении следующих лет.



Команда в хорошей форме, но я уверен, что она может прибавить. Когда на кону титул, мы должны показывать максимум своих возможностей. Если все здоровы, только я решаю, кто сыграет, а кто нет. Решения в футболе приходится принимать ежедневно.



Марсело – один из лучших крайних защитников в мире, который при этом отлично подключается к атакам. У Рафаэля Варана огромный потенциал. Травмы Серхио Рамоса и Пепе позволили ему играть чаще и добиться прогресса.



«ПСЖ» – одна из лучших команд Европы, это не обсуждается», – заявил Бенитес.

Напомним, «Реал» и «ПСЖ» в первом матче сыграли со счетом 0:0.