Каньяс: «Игроки «Астаны» сверхмотивированы перед матчем с «Атлетико»

Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится в Казахстане во вторник.

«Все наши игроки сверхмотивированы перед этим матчем. Сыграть на таком уровне – уникальная возможность. Я хочу вписать свое имя в историю.



У «Атлетико» множество исполнителей высочайшего уровня, но я хочу выделить Джексона Мартинеса, с которым играл бок о бок. Болельщики ждут от него хет-триков в каждом матче, однако это непросто. Сначала ему нужно освоиться в новой команде», – заявил Каньяс.

Напомним, в первом матче между командами «Атлетико» разгромил «Астану» на своем поле со счетом 4:0.