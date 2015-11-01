Коноплянка – лучший игрок «Севильи» в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка получил наивысшую оценку среди игроков своей команды от авторитетного сайта whoscored.com за проигранный матч против «Вильярреала» (1:2) - 7,6. Оценки 7,8 удостоился автор одного из забитых мячей в ворота севильцев Марио Гаспар, ну а абсолютно лучшим игроком встречи был признан экс-игрок «Севильи», а ныне «подводник» Денис Суарес (8,0).

Отметим, что свой единственный гол гости забили не без участия украинского полузащитника, который стал автором передачи на Фернандо Льоренте.