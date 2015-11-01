Ярмоленко: «В матче с нами у «Челси» будет огромная мотивация»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над «Металлистом» (2:0) в матче 13-го тура УПЛ.

– У «Металлиста» сейчас очень сложная ситуация. Ребят жалко, но нам нужно было выходить и брать три очка. Мы проиграли в чемпионате прошлый матч со счетом 0:3, поэтому сегодня нужно было отблагодарить хорошей игрой тех немногочисленных болельщиков, которые пришли, не побоялись холода. Хотелось, конечно, забить. Может, эти эмоции и мешают. Но ничего. Будем работать, чтобы в следующих матчах все получалось.

– Что-то говорили Драговичу, когда увидели его с новой прической?

– Сказал ему, что он как Джастин Бибер. Когда было собрание, я подарил ему скейт. Но это общекомандные шутки. Думаю, что восприняли это с улыбкой.

– Что подумают в Лондоне, когда увидят его паспорт? Там он темный, а здесь светлый.

– Не задумывался над этим.

– Следите за последними матчами «Челси»?

– Когда мы выходили на разминку, они проигрывали со счетом 1:2. Но нам не нужно смотреть на их результаты. Конечно, для них это плохо. Но представляете, какая у них будет мотивация на матч с нами. Если они проиграют, то у них может не быть шансов на выход из группы.