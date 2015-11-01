Муса: «Нам вполне по силам привезти из Англии победу»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса настроен оптимистично в преддверии выездного матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Мы прекрасно понимаем, что будет очень тяжело, но отправимся в Англию с предельным настроем по крайней мере завоевать очко, а еще лучше – привезти оттуда победу. Мы прекрасно помним, как складывался в прошлом году матч с «Манчестер Сити“. Нам вполне по силам привезти из Англии победу. Сделаем все, что от нас зависит, подойдем к матчу наилучшим образом и постараемся обеспечить победу», – обещает Муса.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.