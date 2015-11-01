Пеллегрини: «Матч получился экстраординарным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу в матче 11-го тура АПЛ против «Норвича» (2:1).

«Матч получился экстраординарным, «Норвич» очень хорошо оборонялся. Игры перед Лигой чемпионов всегда даются с трудом, но характер и вера в себя помогли нам победить. Мы атаковали до самой последней минуты», – говорит Пеллегрини.

Также наставник прокомментировал игру вратаря Джо Харта.

«Харт – обычный человек, он может ошибаться. До этого он выручал нас во многих матчах. Джо – настоящий профессионал, тут нет никаких проблем».