Померко: «Нам нужно грамотно сыграть в обороне против «Краснодара»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Померко высказался относительно предстоящего матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Краснодаром».



– За счет чего «Крылья» могут выиграть у «Краснодара»?



– «Краснодар» это очень серьезный соперник, в прошлом сезоне выиграл бронзу. Даже какие-то их небольшие проблемы не могут быть нашими козырями. Нам нужно грамотно сыграть в обороне. Перекрыть зоны в середине поля. Не дать «Краснодару» сыграть в их любимый комбинационный футбол. Ну, и конечно, нам стоит лучше относиться к собственной реализации, – сказал Померко.