Григорян: «Какие вы, нахрен, болельщики? Вас семь червей пришло сегодня!»

Домашний матч «СКА-Энергии» против «Волгаря» (2:1) прошел при почти пустых трибунах, что дало повод главному тренеру хабаровчан Александру Григоряну в эмоциональной форме обратиться к своим болельщикам. По протоколу игру посетили 1500 человек, однако по свидетельствам очевидцев, зрителей на трибунах было не больше 300.

«О чем вы говорите? Какие у вас к нам претензии? Какие вы, нахрен, болельщики? Вас семь червей пришло сегодня!»

«Столько визга, а болельщиков, блин, с гулькин хрен. Просто поразительно».