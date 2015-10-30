Мутко объяснил, почему матч Россия – Португалия перенесен из Лондона

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему товарищеская встреча между сборными России и Португалии не состоится в Лондоне, как это изначально планировалось.

«Как сообщили правоохранительные органы Лондона, им будет трудно обеспечить порядок на матче из-за большого количества событий. Но я не понимаю этого объяснения, так как приедут болельщики, будут заняты отели, стадион будет заполнен, и это могло бы принести выгоду», – говорит Мутко.

Напомним, сегодня сообщалось, что новым местом проведения этой игры выбран Краснодар. РФС эту информацию подтвердил. Игра состоится 14 ноября, начало – в 17.00.