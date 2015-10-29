Рэмзи: «Любимый гол в ЛЧ – мяч Зидана в финале 2002 года»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи ответил на вопросы поклонников на официальной странице Лиги чемпионов в Facebook. У футболиста спросили про его любимый гол в ЛЧ.

«Это мяч Зинедина Зидана в финале 2002 года», – сказал Рэмзи.

Лучшим своим партнером по «Арсеналу» игрок назвал Сеска Фабрегаса.

«Мы играем на одной позиции, и когда я только пришел в «Арсенал», я учился у него. Он играл каждую неделю, раздавая голевые передачи и забивая голы. Он был очень разносторонним полузащитником, так что, пожалуй, я выберу его».