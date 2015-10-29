Горлукович: «В «Спартаке» нет претензий только к Промесу»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал игру красно-белых после поражения в матче Кубка России против «Кубани» (0:1).

«Я рассчитывал, что при Аленичеве у «Спартака» появится зрелищность, голов будет больше. Но это безобразие! Как «Спартак» может играть в пять защитников? Ни игры, ни результата. О чем тут еще можно говорить?», – сказал Горлукович.

По словам бывшего спартаковца, у него нет претензий только к одному игроку – Промесу.

«Промес второй год подряд тащит «Спартак». Настоящая «десятка». Тот, кто его привел в команду, попал в десятку. Может быть, этому селекционеру надо памятник на стадионе поставить».

Кроме того, Горлукович заявил, что в этом сезоне «Спартаку» предстоит бороться за четвертое-пятое места.