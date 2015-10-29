Мутко: «Пусть Виллаш-Боаш еще Путина покритикует»

Министр спорта РФ Виталий Мутко ответил на критику главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который неоднократно заявлял о вреде ужесточения лимита на легионеров.
«Спасибо за оценку господину Виллаш-Боашу, но не хотелось бы вступать с ним дискуссию. Могу сказать одно: у каждой страны и национальной федерации своя политика, и любому приехавшему специалисту нужно это понимать. Если ты приехал работать сюда, то должен признавать и уважать здешние законы, обычаи и культуру.
Пусть еще назовет президента, поскольку именно от него поступило поручение о введении лимита. Это касается всех федераций и видов спорта в стране. Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят, которых очень много в наших школах», – заявил Мутко.
алии нет лимита,есть игроки морового класса,но в то же время и молодежь перспективная есть,и в клубах 1 лиги играю и игроков на 2 хороших сборных набрать можно.Меньше воруйте и больше в развития детско-юношеского футбола вкладывайте,в популяризацию футбола и будет сборная результаты давать и свои Криштиану с Месси появятсь,а то только языком чесать научились,одно только то что по бесплатным каналам наш чемп. не показываю,не говоря уже о ФНЛ, о многом говорить и ещё удивляются ,а почему люди футбол перестали любить и смотреть,позор!!!