Мутко: «Пусть Виллаш-Боаш еще Путина покритикует»

Министр спорта РФ Виталий Мутко ответил на критику главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который неоднократно заявлял о вреде ужесточения лимита на легионеров.

«Спасибо за оценку господину Виллаш-Боашу, но не хотелось бы вступать с ним дискуссию. Могу сказать одно: у каждой страны и национальной федерации своя политика, и любому приехавшему специалисту нужно это понимать. Если ты приехал работать сюда, то должен признавать и уважать здешние законы, обычаи и культуру.



Пусть еще назовет президента, поскольку именно от него поступило поручение о введении лимита. Это касается всех федераций и видов спорта в стране. Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят, которых очень много в наших школах», – заявил Мутко.