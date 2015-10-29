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Мутко: «Пусть Виллаш-Боаш еще Путина покритикует»

29 октября 2015, 18:31
18

Министр спорта РФ Виталий Мутко ответил на критику главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который неоднократно заявлял о вреде ужесточения лимита на легионеров.

«Спасибо за оценку господину Виллаш-Боашу, но не хотелось бы вступать с ним дискуссию. Могу сказать одно: у каждой страны и национальной федерации своя политика, и любому приехавшему специалисту нужно это понимать. Если ты приехал работать сюда, то должен признавать и уважать здешние законы, обычаи и культуру.

Пусть еще назовет президента, поскольку именно от него поступило поручение о введении лимита. Это касается всех федераций и видов спорта в стране. Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят, которых очень много в наших школах», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (18)
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edw7777
1446133549
А что критиковать президента теперь нельзя?!!! Возвращаемся в 37"?
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Mr Rikko
1446133784
Бл... Не я конечно "люблю" ВВП, НО! Хрена ли делать, если большинство наших МОЛОДЫХ РЕБЯТ даже в свои не молодые 30 не заиграют так, как играли ВСЯКИЕ ХАЛКИ И ФАЛЬКАО в свои 16... Тем более, этим молодым ребятам будет с кого брать пример и учиться играть. Надо быть честным с собой - кому то от природы хорошо дается одно, а кому то другое. И тот, кому это далось хорошо, может хотя бы немного подтянуть в этом другого. Осмысленно отказываться от этого - смерти подобно! Давайте уж тогда вообще запретим и легионеров, и натурализацию и вообще все. Будем сидеть гордые, но с шишем в кармане!
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Lenin26
1446133928
Хрень несёт!!!!В Испании,Англии,Германии,Португ
алии нет лимита,есть игроки морового класса,но в то же время и молодежь перспективная есть,и в клубах 1 лиги играю и игроков на 2 хороших сборных набрать можно.Меньше воруйте и больше в развития детско-юношеского футбола вкладывайте,в популяризацию футбола и будет сборная результаты давать и свои Криштиану с Месси появятсь,а то только языком чесать научились,одно только то что по бесплатным каналам наш чемп. не показываю,не говоря уже о ФНЛ, о многом говорить и ещё удивляются ,а почему люди футбол перестали любить и смотреть,позор!!!
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Тот еще Бобер
1446135208
что за мода переводить стрелки? Россия плохо выступила? Посмотрите на Голландию. Не нравится лимит? Вы еще Путина покритикуйте. Стандартные отмазкие отечественных чиновников
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Недовольный
1446136636
Могу ошибаться,но ведь АВБ возглавил Зенит еще до ужесточения лимита,разве нет?Тогда что в его критике тебя Мудко удивляет.Человек сюда приехал выполнять задачу и добиваться поставленных целей под лимит который мог ему позволить это сделать.Лимит вы изменили,сделав его таковым что он теперь не позволяет этого сделать,но цели и задачи то ставились когда еще был старый лимит и от него требуют их выполнения?ну и как ему их тогда выполнить?Не поддерживаю Зенит,и не считаю его супер специалистом,но все его притенении к тебе абсолютно по делу.
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Тазит
1446137095
замашки холуя - чуть что, сразу прикрываться именем хозяина...
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Freyk
1446138300
Вот про обычаи и культуру не надо тут загонять. Такие «обычаи» как лимит не уважает 90% любителей РФПЛ, тогда с какого перепугу они должны так называться? А на Путина стрелки переводить не надо. Не в его обязанности входит знать, как именно сделать сборную России конкурентоспособной. А вот Мутко как раз в этих методах должен разбираться, и судя по тому, что он выбрал то, от чего весь мир отказался уже несколько лет назад как от абсолютно неэффективного средства, знаний у него в этой сфере нет.
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GoldPlayFIFARus9
1446142500
Чё Мутко несёт.При чём тут обычаи и культура?! Ты за неделю до старта чемпионата меняешь регламент,а потмо несёшь ересь про обычаи?! Как бы сказал Лавров: "Д*бил, бл*дь"
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traxometr
1446144655
Что он вообще несёт!! Гнать в зашей таких руководителей, ещё и президента приплёл зачем-то! А кто президенту инициативу подал с введением лимита?! За дураков всех держит! Ступил, а теперь на президента стрелки переводит, боясь признать, что не прав был! Ещё и системой " осень-весна" накосячил, любитель нововведений! А Халка бы вообще не трогал, рядом с такими футболистами и наши Дзюбы с Шатовыми развиваются!
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killerman77
1446147616
" Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят" Сколько не говори "сахар" во рту сладко не станет. Это я к чему? А к тому , что сколько не вводи лимитов своих Халков и Фалькао у нас нет и пока не предвидится , зато играя рядом с Халком растут Шатов и (что было для меня полной неожиданностью) Дзюба и это есть факт г-н Мутко ...
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