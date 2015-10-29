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    ЦСКА ведет переговоры с «Ромой» по трансферу Думбия

    ЦСКА и «Рома» ведут переговоры по трансферу нападающего Сейду Думбия. Армейцы хотят продлить аренду ивуарийца до конца этого сезона.

    Напомним, летом ЦСКА арендовал Думбия до конца 2015 года. По условиям сделки, армейцы могут продлить аренду по взаимному согласию сторон. Форвард не входит в планы «Ромы» в этом сезоне, поэтому ожидается, что в ближайшее время стороны достигнут согласия по этому вопросу.

    Контракт Думбия в «Роме» истекает летом 2019 года. Сам футболист не хочет возвращаться в Италию.

    Источник: Известия

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    29.10.2015 13:17
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 29 октября 2015, 20:55

      Это как раз тот случай,когда интересы двух клубов удивительно совпадают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 29 октября 2015, 19:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нельзя армейцам его отдавать.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Антибиотик 29 октября 2015, 20:00

      С чего это???

      0
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > CSKA-39- 29 октября 2015, 20:31

      С того это!!!
      Из разряда, какой вопрос, такой и ответ)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > CSKA-39- 29 октября 2015, 21:00

      Так паровозник же :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Антибиотик 29 октября 2015, 21:05

      Страшно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > CSKA-39- 29 октября 2015, 22:21

      Больше трех слов связать не можешь? Или ты думаешь, я такой же малолетка, как и ты и если болею за один клуб, то на остальные буду только гадости лить? А на счет "страшно", так я уже 22 года в армии служу, но даже за такое долгое время таких смешных балбесов как ты, не встречал)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Антибиотик 4 ноября 2015, 20:44

      Я не удивлен что ты в армии служишь! Такие тупоголовые только там и водятся! Ты сам то пояснить не можешь насчет первого комента и выебываешься. То что ты служишь где-то не делает тебя смелее и умнее, и то что в армии тем более, мозгов найти работу получше не хватило? Я в полиции служу 5 лет и что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 октября 2015, 17:41

      поимели денег с ромы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 октября 2015, 15:22

      Что Шевченко хорошо-то Думбие смерть!))) Не надо было отпускать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 октября 2015, 14:40

      гинер аферист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 29 октября 2015, 14:39

      Многоходовочка удалась

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 октября 2015, 14:20

      Вот и правильно. В России от него больше пользы.

      6
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