Луис: «Хотим победить «Астану»

Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассчитывает на мощную поддержку своих болельщиков в матче против «Астаны».

«Мы хотим победить "Астану", поражение от "Бенфики" в прошлом туре не оставляет нам выбора. Мы обязаны выходить из группы, а если удастся занять первое место - тем лучше.

Просто не будет, это все-таки Лига чемпионов, но мы играем дома перед своими болельщиками, которые создадут на "Висенте Кальдерон" удивительную атмосферу. Так что три очка надо брать любой ценой», - сказал Луис.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" - "Астана" состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.