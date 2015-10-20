Невеш побил рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Полузащитник «Порту» Рубен Невеш стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, выходившим на поле с капитанской повязкой. В матче третьего тура группового этапа против израильского «Маккаби» Тель-Авив Невеш вывел свою команду на поле в статусе капитана в возрасте 18 лет и 221 дня, сообщает maisfutebol.iol.pt.

До этого подобный рекорд принадлежал голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву. В 2006 году российский вратарь вышел на поле в статусе капитана в возрасте 20 лет и 227 дней.