Юрченко: «Хочу играть за сборную России»

Вратарь "Уфы" Давид Юрченко, несмотря на заинтересованность в нем сборной Армении, заявил, что хочет попробовать свои силы в сборной России.

- Вопрос о вашем выступлении за сборную Армению на текущий день не обсуждается?



- В данный момент действительно переговоров нет. Но я хотел бы сказать другое: я очень благодарен Федерации футбола Армении за приглашение в национальную команду, в ней меня хотят сделать первым номером, это очень здорово и приятно. Я очень хорошо отношусь к этой стране, у меня есть армянские корни, однако, я не хочу быть чужим у себя дома, в месте, где я начал делать свои первые футбольные шаги, в стране, которая дала мне футбольное развитие. Я хочу доказать в России, что я дееспособный вратарь, что у меня есть амбиции и эмоции. Я хочу играть за сборную России.



- Обращался ли к вам кто-нибудь относительно возможного вызова в сборную России?



- Нет, таких разговоров не было, но я знаю себя, я знаю свои способности. Мне это по плечу.



- Не смущает ли Давида Юрченко, что в национальной команде России есть вратарь, который без всяких шансов для других будет номером один?



- В моем понимании - все когда-нибудь заканчивается, незаменимых у нас нет. Таков сегодняшний футбол, что все в любой момент может измениться.