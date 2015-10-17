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  • Талалаев: «Мы не сторонники пиар-акций. Происходящее – порыв души»

Талалаев: «Мы не сторонники пиар-акций. Происходящее – порыв души»

17 октября 2015, 07:30

Главный тренер нижегородской "Волги" Андрей Талалаев прокомментировал необычное начало матча 16-го тура первенства ФНЛ с "Томью" и ситуацию с пятимесячной задержкой зарплат.

– Первую атаку «Томи» ваши игроки встречали стоя, не мешая сопернику. Как вы отнеслись к этой акции?

– Не стал бы делать акцент именно на этом. Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы забить лидеру и обратить внимание на главное – на игру. А так, в футболе, как и в любой профессии, есть солидарность. Наши ребята и томичи, думаю, как раз ее и проявили.

– Знали об акции заранее?
– Конечно. Тренер в курсе процессов, происходящих в команде.

– Ситуация с долгами изменится и обещания будут наконец выполнены?
– На это мы и надеемся, поэтому делаем все это – а не для того, чтобы показать, какие мы красивые.

– Можно ли говорить, что команда поехала в Томск из уважения к вам?
– Это было бы передергиванием. Они поехали прежде всего из уважения к себе, просто, чтобы выполнять свои обязанности и заниматься любимым делом своей жизни. О бойкоте ни в одном письме о нем речи не шло. Попрошу вас ничего не додумывать.

– Чего ожидать от матча с «Газовиком» 19 октября?

– Еще раз: мы сторонники не пиар-акций. Сейчас самое главное – восстановиться после перелета из Томска. Готовимся к поединку с «Газовиком», чтобы обыграть его – так же это было перед «Томью». Происходящее – скорее порыв души, чем нечто большее. В игре с лидерами, будь то Тула или «Спартак-2», «Волга» не проваливается, вопреки всем трудностям. Того же самого стоит ждать и сейчас. Ни о каких акциях речи нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ ФНЛ Волга Томь Талалаев Андрей
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