Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лэмпард: «Мне нужен отдых»

16 октября 2015, 10:40
1

Хавбек "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рассчитывает полностью провести сезон-2016 в составе своего нового клуба. Отметим, что ветеран на днях получил травму, которая вынудила его досрочно завершить чемпионат.

«Мне нужен отдых, чтобы я смог восстановиться к следующему сезону. К сожалению, у меня были травмы. Но каждый игрок проходит через это. Сейчас моя задача - подготовиться к следующему году, провести следующую предсезонку и успешно стартовать в чемпионате. Я хочу провести полноценный сезон в чемпионате, помочь команде пробиться в плей-офф», - рассказал Лэмпард.

Напомним, что Лэмпард перебрался в "Нью-Йорк Сити" прошедшим летом после полугодовой аренды в "Манчестер Сити".

Источник: Goal.com
США. МЛС Весь мир Нью-Йорк Сити Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Selim Yavuz
1444985060
Почти в каждой новости на этом сайте авторы допускают грамматические ошибки
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
6
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
2
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Все новости
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
4
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
«Сучка Трампа пошла вразнос»: Инфантино раскритиковали за планы продать ЧМ частникам
29 июля
4
Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито
27 июля
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
27 июля
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
27 июля
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду
26 июля
6
Месси оказался частично бразильцем
26 июля
10
ФотоМесси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
26 июля
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
25 июля
1
Ди Мария сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
23 июля
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
23 июля
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси
22 июля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+