Лэмпард: «Мне нужен отдых»

Хавбек "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рассчитывает полностью провести сезон-2016 в составе своего нового клуба. Отметим, что ветеран на днях получил травму, которая вынудила его досрочно завершить чемпионат.

«Мне нужен отдых, чтобы я смог восстановиться к следующему сезону. К сожалению, у меня были травмы. Но каждый игрок проходит через это. Сейчас моя задача - подготовиться к следующему году, провести следующую предсезонку и успешно стартовать в чемпионате. Я хочу провести полноценный сезон в чемпионате, помочь команде пробиться в плей-офф», - рассказал Лэмпард.

Напомним, что Лэмпард перебрался в "Нью-Йорк Сити" прошедшим летом после полугодовой аренды в "Манчестер Сити".