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Костин: «Первая португальская лига сопоставима с РФПЛ»

14 октября 2015, 12:10
2

Защитник португальского клуба «Лейрия» Кирилл Костин считает, что вторая португальская лига – это как ФНЛ, а первая – как Премьер-лига.

- Не удивились, узнав, что команда третьего дивизиона играет на стадионе, построенном к Евро-2004?

- Удивился. Когда только приехал сюда и увидел «Магальянш Песоа», понял, что раньше на подобных аренах никогда не играл. Очень красивый стадион, в хорошем состоянии и вмещает много народа. Полностью он не заполняется, но люди тем не менее ходят.

- Какова примерная аудитория домашних матчей «Лейрии»?

- Около тысячи человек. Не так много, как на «Зените»-2. Думаю, если выйдем во вторую лигу, на нас будет ходить еще больше людей.

- То есть причина лишь в том, что в Лейрию не приезжают португальские гранды?

- Конечно! В третьей лиге особо смотреть не на кого, поэтому народ и не интересуется играми.

- Каков уровень команд в третьей португальской лиге? Например, если сопоставить с ФНЛ?

- Наверное, местная третья лига - как наш второй дивизион, вторая лига - как ФНЛ, а первая - как российская премьер-лига. В третьей лиге очень много борьбы, постоянные стыки, нарушения правил… Тяжело играть, тебе не дают этого делать. Хорошо хоть, у нас собраны квалифицированные футболисты и мы стараемся играть в футбол, - сказал Костин.

За свой клуб Костин сыграл два кубковых матча и четыре матча в лиге.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Лейрия Зенит-2 Костин Кирилл
Комментарии (2)
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Petrak86
1444822113
Откуда столько внимания Лейрии? третья лига Португалии! Футболисту 21 год, т.е. показатель не очень удачно складывающейся карьеры... Уровень 2-го дивизиона. Почему у нас переходы игроков в команды второй лиги не освещаются так в новостях? Или у нас такой упадок футбола, что раз не берут в хорошие европейские клубы, то будем гордиться, что хоть кто-то в Европе интересуется нашими игроками?
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ValGa
1444825253
А почему бы и нет? В той же Португалии много российских ребят играют....
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