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    Евро-2016. Голландия проиграла Чехии и другие результаты

    В последнем туре отбора на Евро-2016 сборная Голландии уступила Чехии со счетом 2:3. Победу чехам принесли мячи Кадержабека и Шурала, а также автогол ван Перси. За голландцев забили Хунтелаар и тот же ван Перси.

    В других встречах этой группы Казахстан с минимальным счетом обыграл Латвию, а Турция одолела Исландию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа A. 10-й тур

    Голландия – Чехия – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кадержабек, 24; 0:2 – Шурал, 35; 0:3 – ван Перси (в свои ворота), 66; 1:3 – Хунтелаар, 70; 2:3 - ван Перси, 83.

    Турция – Исландия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 - Инан, 89.

    Латвия – Казахстан – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Куат, 65.

    Календарь отборочного турнира на Евро-2016

    Таблицы групп отбора на Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 23:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:13

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      Рейтинг: +7

      Marizza 14 октября 2015, 00:15

      Чао голландцы ))

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 14 октября 2015, 00:05

      Пока Голландцы((

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      Рейтинг: +7

      Marizza > CSKA №1 14 октября 2015, 00:16

      Не так,
      ДО СВИДАНИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ДО СВИДАНИЯ!!!!

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