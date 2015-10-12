Григорян: «Рассказал, что светит Базелюку, если он окажется в запасе «СКА-Энергии»

Главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, Константином Базелюком.

«Возглавив "СКА-Энергию", я навел справки о Базелюке. Многие уже махнули на него рукой. Сложилось мнение, что у футболиста нет бойцовских качеств. Первое, что мне бросилось в глаза – расхлябанность Базелюка. Я этого не приемлю. В первом своем матче против "Факела" он, мягко говоря, не блеснул. Вырисовывалась довольно печальная картина.

Не буду в подробностях пересказывать наш разговор с Константином. Я просто обрисовал ему ситуацию, в которой он оказался. Показал, что произойдет с ним как с футболистом, если он окажется в запасе "СКА-Энергии". Рассказал, что ему светит в таком случае, как это отразится на его репутации.

Возможно, до него мои слова дошли. Сейчас у Константина горят глаза. Оказалось, что и бойцовскими качествами он обладает. Их, правда, еще нужно развивать. Радует, что у Базелюка есть мания величия, пусть и скрытая. Здоровые амбиции – это всегда здорово. А еще радует, что у него есть чувство юмора, он может шутить сам над собой. Сейчас я им доволен. Посмотрим, что будет дальше», - поделился Григорян.