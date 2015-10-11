Карпин: «Идея играть в манеже при +18? Бред сумасшедшего»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Футбольной национальной лиги с "Енисеем" (1:3) в Красноярске, отметив, что решение играть в манеже при +18 было неправильным.



"Хотелось сыграть на свежем воздухе. Не знаю, какому нездоровому человеку пришла идея играть в манеже в +18 градусов. Бред сумасшедшего, конечно. Это не мини-футбол, мы играем в футбол на свежем воздухе при -15 и в -20 играли в Лиге чемпионов, ничего страшного. Это идея не очень нормального человека", — сказал Карпин.