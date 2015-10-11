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Карпин: «Идея играть в манеже при +18? Бред сумасшедшего»

11 октября 2015, 17:42
13

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Футбольной национальной лиги с "Енисеем" (1:3) в Красноярске, отметив, что решение играть в манеже при +18 было неправильным.

"Хотелось сыграть на свежем воздухе. Не знаю, какому нездоровому человеку пришла идея играть в манеже в +18 градусов. Бред сумасшедшего, конечно. Это не мини-футбол, мы играем в футбол на свежем воздухе при -15 и в -20 играли в Лиге чемпионов, ничего страшного. Это идея не очень нормального человека", — сказал Карпин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Енисей Карпин Валерий
Комментарии (13)
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sir_Alex
1444575075
Трудно не согласиться с Валероном!
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armpower13
1444575959
Как говорится: "Плохому танцору..."
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Der Valdi
1444579601
Да все он правильно сказал
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ManUtd-Volgograd
1444579955
Да ладно тебе не делай вид, что огорчен этим фактором. На самом деле думаешь: быстрей бы уволили и неустойку выплатили!
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nim-
1444579976
Трудно не согласиться, но звучит все-таки, как оправдание.
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кто там
1444584565
А СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОРТАГА ЭТО ИДЕЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА?! да и я думал лузерство прививается с самого детства когда за СВИНЕЙ
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Вомбат
1444586873
Как это так - тренер команды, играющей в манеже, не знает чье это было решение, Раз оно было согласовано с судьями и инспектором матча, значит было доведено до Карпина заблаговременно. Что же он до игры не выступил, а заблажил только когда продул?
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makas
1444588528
Реально бред в +18 в манеже играть.
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prtcs
1444589461
Плохому танцору всегда, что-то мешает.
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алекс88
1444639124
Валерик,так это твоя же идея была,забыл что ли,старость не радость,маразм не котлеты
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