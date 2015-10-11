Клопп отменил выходной у трех футболистов основного состава «Ливерпуля»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп довольно активно провел свои первые дни в Англии.



Как сообщает журналист The Sunday Times Джонатан Норскрофт, 48-летний немецкий специалист присутствовал на сегодняшнем матче молодежной команды мерсисайдцев, а также посетил местные бары. Помимо этого, Клопп принял довольно решительные меры в отношении игроков, не вызванных в свои национальные сборные. Наставник отменил выходной у Филиппе Коутиньо, Даниэла Старриджа и Альберто Морено.



Ранее Юрген Клопп заявил, что ему не нравится, когда журналисты британской прессы фотографируют каждое его передвижение.