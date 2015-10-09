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    Клопп: «Надеюсь выиграть хотя бы один титул за 4 года»

    Новый главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей работе в английской Премьер-лиге. Специалиста заявил, что ему не нравится, когда журналисты британской прессы фотографируют каждое его передвижение.

    "Не хочу описывать себя. Кто-нибудь в этой комнате думает, что я могу творить чудеса? Я обычный парень, обычный. Я многое слышал об английской прессе, поэтому все зависит от них, они могут доказать, что это ложь.

    Когда владельцы "Ливерпуля" первый раз поговорили со мной, у меня было приятное чувство. Они классные ребята. Дайте нам время. Я не говорю, что нам потребуется 20 лет, но за 4 года я надеюсь выиграть хотя бы один титул", – сказал Клопп.

    Ранее стало известно, что немецкий специалист Юрген Клопп стал самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Англии.

    Источник: Liverpool Echo

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    09.10.2015 14:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 октября 2015, 17:20

      Хочу заглянуть в будущее этак на годик вперед и увидеть его Ливерпуль.

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 9 октября 2015, 16:42

      не густо 1 титул за 4 года... Можно и не проработать столько

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