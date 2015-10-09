Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Клопп: «Надеюсь выиграть хотя бы один титул за 4 года»

    Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей работе в английской Премьер-лиге. Специалиста заявил, что ему не нравится, когда журналисты британской прессы фотографируют каждое его передвижение.

    «Не хочу описывать себя. Кто-нибудь в этой комнате думает, что я могу творить чудеса? Я обычный парень, обычный. Я многое слышал об английской прессе, поэтому все зависит от них, они могут доказать, что это ложь.

    Когда владельцы «Ливерпуля» первый раз поговорили со мной, у меня было приятное чувство. Они классные ребята. Дайте нам время. Я не говорю, что нам потребуется 20 лет, но за 4 года я надеюсь выиграть хотя бы один титул», – сказал Клопп.

    Ранее стало известно, что немецкий специалист Юрген Клопп стал самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Англии.

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    stas-kst
    1444398143
    не густо 1 титул за 4 года... Можно и не проработать столько
    Ответить
    nim-
    1444400459
    Хочу заглянуть в будущее этак на годик вперед и увидеть его Ливерпуль.
    Ответить
    ologreds
    1694997024
    numo444834
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+