Клопп: «Надеюсь выиграть хотя бы один титул за 4 года»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей работе в английской Премьер-лиге. Специалиста заявил, что ему не нравится, когда журналисты британской прессы фотографируют каждое его передвижение.



«Не хочу описывать себя. Кто-нибудь в этой комнате думает, что я могу творить чудеса? Я обычный парень, обычный. Я многое слышал об английской прессе, поэтому все зависит от них, они могут доказать, что это ложь.



Когда владельцы «Ливерпуля» первый раз поговорили со мной, у меня было приятное чувство. Они классные ребята. Дайте нам время. Я не говорю, что нам потребуется 20 лет, но за 4 года я надеюсь выиграть хотя бы один титул», – сказал Клопп.



Ранее стало известно, что немецкий специалист Юрген Клопп стал самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Англии.