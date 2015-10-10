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Кержаков: «Переживаю за «Анжи»

10 октября 2015, 14:48
3

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подробно рассказал об этапе своей карьеры в махачкалинском «Анжи».

«Друзья, знакомые постоянно спрашивали меня, как мне жилось в Дагестане, поскольку переживали из-за тревожных новостей, что показывали по телевидению. Но за все время, которое я провел там, ничего опасного не произошло. Например, совершенно незнакомые люди приглашали в гости, если встречали кого-нибудь из футболистов «Анжи» на улице. Могли остановиться на машине и спросить, надо ли куда подвезти. В Махачкале у меня появилось много друзей, с которыми поддерживаю теплые отношения.

Отличаются ли игры за «Анжи» и за «Зенит» по ощущениям? Если честно, еще не успел прочувствовать вкус игр за «Зенит», так что пока не могу ответить на данный вопрос. А в «Анжи» были разные времена, рассказывать о которых можно очень и очень долго. Как мы вылетали из Премьер-лиги, как играли в ФНЛ, как выступали в Лиге Европы, где прошли во второй раунд плей-офф. Был период, когда мы не могли победить в 19 матчах подряд. И у каждого такого отрезка были свои, особые внутренние переживания.

Переживаю ли за «Анжи» сейчас? Да, больно видеть команду на дне турнирной таблицы. Как ни крути, я и сам потратил много сил и нервов для того, чтобы «Анжи» вернулся в Премьер-лигу», - поделился голкипер.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (3)
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zadira56
1444538285
Адекватный парень!
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Hazar1950
1444543413
Настоящий мужик!
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cканер
1444583970
всё будет хорошо Миша!
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