Петраков: «О забастовке в «Торпедо» пока речи не идет»

Главный тренер "Торпедо" Валерий Петраков рассказал о продолжающихся проблемах с выплатами долгов сотрудникам клуба.

"Нам выплатили задолженность за месяц. Однако 15-го числа очередной расчетный день, и у меня нет уверенности, что деньги поступят. Получаются качели. Выплатили за месяц, потом опять могут не расплатиться.

Тукманов был в отъезде, и я пока не слышал от него про заверения со стороны ЗИЛа. В любом случае, я жду более конструктивного диалога с директором завода. Хотелось бы точно услышать, когда перед нами погасят долги.

О забастовке пока речи не идет. Заплатили за месяц, и стало легче", – сказал Петраков.