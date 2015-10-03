РФПЛ. Смольников, Дзюба и Данни сокрушили «Ростов» в Санкт-Петербурге

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.

Этот результат позволил сине-бело-голубым вернуть себе третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» же остался пятым.

Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.

"Зенит": Кержаков, Смольников, Нету, Гарай, Анюков, Хави Гарсия, Витсель (Ткачук, 90), Шатов (Рязанцев, 86), Данни, Халк, Дзюба (Юсупов, 83).

"Ростов": Джанаев, Навас, Новосельцев, Ротенберг (Байрамян, 57), Баштуш, Гацкан, Маргасов, Канга, Нобоа, Полоз (Думбия, 71), Азмун (Бухаров, 57).

Предупреждение: Азмун, 42.