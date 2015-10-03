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  • РФПЛ. Смольников, Дзюба и Данни сокрушили «Ростов» в Санкт-Петербурге

РФПЛ. Смольников, Дзюба и Данни сокрушили «Ростов» в Санкт-Петербурге

3 октября 2015, 18:52
11

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.

Этот результат позволил сине-бело-голубым вернуть себе третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» же остался пятым.

Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.

"Зенит": Кержаков, Смольников, Нету, Гарай, Анюков, Хави Гарсия, Витсель (Ткачук, 90), Шатов (Рязанцев, 86), Данни, Халк, Дзюба (Юсупов, 83).

"Ростов": Джанаев, Навас, Новосельцев, Ротенберг (Байрамян, 57), Баштуш, Гацкан, Маргасов, Канга, Нобоа, Полоз (Думбия, 71), Азмун (Бухаров, 57).

Предупреждение: Азмун, 42.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Данни Смольников Игорь
Комментарии (11)
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MrVanes-Zenit
1443891186
К слову о том, что Халк одеяло на себя тянет 3 голевые за матч Точка
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deinego77@yandex.ru
1443892153
хороший матч
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Вомбат
1443892754
Я отмечал, что у Зенита в этом сезоне нет позиционной атаки. Ее и не было, пока крайние защитники не стали регулярно подключаться. А это наблюдалось только в 2 последних матчах. Сейчас Зенит вновь стал силен в позиционной атаке, потому что появились полноценные фланги. Возможно, причина этой приятной метаморфозы - замена вратаря. Нормальный голкипер раскрепостил защитников.
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deinego77@yandex.ru
1443893676
Зенит должен был победить,он сильнее Ростова кто бы что не говорил. Ростову респект и уважуха при его финансовом состоянииюю. держаться высоко и гордо
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Диктор
1443899346
Ну Смольников,Данни это понятно-но что дерево в 11 туре-аж третий мяч забило-это прогресс
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leva200683
1443899581
дзюба это отстой спартак рад что он сошол он что в зборной халява что в зените
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Смит80
1443900685
Что плохого в том, что Дзюба забивает? Ничего... это хорошо для Зенита и для сборной. Может деревянному пора перейти на новый лвл?
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Doctor Klyde
1443907664
Зенит по сути ничего не сделал. Очередной раз убеждаюсь, что Шатов лучший. Халк неплохо тянет, Керж вытащил, особенно когда Канга в угол стрелял. Первый гол глупость Ростова, зачем ноги задирать, надо выносить головой такие мячи. 3-й гол был забит после нарушения правил зенитом у собственной штрафной. Ну и чистый пенальти это конечно было круто не заметить. Победа Зенита закономерная, они в одиночку лучше проходы совершали и в пас лучше играли, но счёт не по игре явно. Там ещё за офсайд свистнули, который трансляция показала как липовый, но там камера могла быть не в том ракурсе. Все бы ничего, только Ростов снова летит фаворитами с судейскими ошибками, которых не было с Анжи, Кубанью и т.д.
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Олж
1444109802
Халк по любому лучший
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