«Зенит» - «Ростов». Кержаков – в воротах, Бухаров – в запасе

Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура российской Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

Отдельно стоит сказать о том, что в составе сине-бело-голубых вновь с первых минут сыграет голкипер Михаил Кержаков, а нападающий «Ростова» Александр Бухаров остался в запасе.

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Нету, Гарай, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Данни, Халк, Дзюба.

«Ростов»: Джанаев, Навас, Новосельцев, Ротенберг, Баштуш, Гацкан, Маргасов, Канга, Нобоа, Полоз, Азмун.

Напомним, матч начнется в 17:00 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет его видео- и текстовую трансляцию.