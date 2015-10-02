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Фергюсон возглавит команду Бекхэма в матче Unicef

2 октября 2015, 17:42
1

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон снова встанет у руля футбольной команды. Он возглавит объединенную сборную легенд Великобритании и Ирландии в благотворительном матче. Известно, что капитаном этой команды будет бывший полузащитник «МЮ» Дэвид Бекхэм, который провел под руководством Сэра Алекса в "МЮ" 394 матча.

А выведет он команду на матч со сборной сборная мира, капитаном которой станет обладатель "Золотого мяча"-1998 Зинедин Зидан. Руководить ею будет итальянский специалист Карло Анчелотти.

Матч состоится игра 14 ноября на знаменитом стадионе "Олд Траффорд". Судить встречу будет Пьерлуиджи Коллина. Все средства от нее пойдут на проекты благотворительной организации Unicef.

Источник: BBC
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Бекхэм Дэвид Фергюсон Алекс Анчелотти Карло Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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ЦСКА Тюмень
1443814115
когда,где и во сколько будет этот матч!!!???
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