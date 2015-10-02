«Торпедо» находится на грани забастовки

Главный тренер столичного "Торпедо" Валерий Петраков рассказал, что обслуживающий персонал и тренерский штаб клуба не получают зарплату в течение пяти месяцев.

"Тренерский штаб, медицинский персонал, обслуживающий персонал клуба не получают зарплату уже пять месяцев. Люди, которые команду обеспечивают, остаются без внимания. Думаю, когда-то наступит момент, когда люди не выйдут на работу, будут подавать в суд. Если ситуация не изменится, через неделю-две такое может произойти. Пока речи об ультиматуме нет. Но в то же время даже разговора типа "успокойтесь, обещаем, что скоро погасят долги" нет.

Понимаете, я не могу поговорить с людьми, которые должны финансировать клуб. Но я требую с персонала, и они в праве с меня требовать объяснений. Я несу ответственность за них. Поэтому я должен был донести позицию до президента клуба. Хотя, если надо, в разговор с инвесторами готов включиться и я.

Одно дело, когда не платят деньги персоналу. Но ведь не на что жить команде. Мы должны планировать, знать будущее. А мы считаем копейки, чтобы покормить команду перед игрой, ищем способы отправиться на выездные игры", - заявил тренер.

Напомним, что в текущем сезоне из-за финансовых проблем "Торпедо" выступает в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги.