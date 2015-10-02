Навас: «Поедем на «Петровский» за очками»

Защитник «Ростова» Сесар Навас отметил поддержку со стороны болельщиков команды, которая помогает игрокам в любом матче.

«Когда приходит на стадион большое количество людей, это всегда мотивирует. В первую очередь, помогает оказать прессинг на команду соперника. Мы бесконечно благодарны болельщикам за то, что такое количество людей ходит на стадион и поддерживает команду.

Считаю, что мы находимся на четвертой строчке в турнирной таблице, потому что у нас отличные игроки и великолепный тренерский штаб.

О «Зените» мы знаем то, что это очень сильный соперник, у которого очень хороший состав. Конечно, будет тяжело, особенно учитывая, что мы играем на их поле. В этом сезоне задача нашей команды выигрывать в каждом матче, так что мы поедем на «Петровский» за очками. Болельщикам стоит ждать хорошей игры», – сказал Навас.

Напомним, что матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» состоится в субботу, 3 октября, в 17:00 по московскому времени.