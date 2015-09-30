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    «Зенит» готов отдать Кержакова в аренду

    Санкт-петербургский «Зенит» готов отпустить форварда Александра Кержакова в аренду для получения игровой практики. Об этом сообщил генеральный директор клуба Максим Митрофанов.

    «Естественно, ситуация не совсем стандартная, все на нее смотрят. Но пока остается такой, какая она есть. Я с ним разговаривал. Мы готовы на это в том случае, если игровая практика у него будет за территорией нашей страны. Все-таки надо понимать, что любое усиление прямых конкурентов - это не совсем правильный шаг.

    Комментировать позицию министра спорта я не буду. Да, Александр – лучший бомбардир в истории России, но при этом, независимо от предыдущих достижений, он, прежде всего, игрок. А к игроку есть определенный набор требований. Эти требования формирует, прежде всего, тренерский штаб. Если по какой-то причине клубом принято решение не задействовать игрока даже в тренировочном процессе, на это есть определенные причины. И мне не хотелось бы их комментировать. Потому что Александр остается и будет оставаться легендой футбольного клуба «Зенит», независимо от того, что было и что будет. Пока он тренируется с «Зенитом-2», восстанавливает форму. Он может начать играть за основной состав «Зенита», за сборную страны, может закончить карьеру. Это его выбор и выбор тренеров. Надо немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события», – заявил Митрофанов.

    Напомним, контракт нападающего с клубом истекает в конце текущего сезона.

    Источник: ТАСС

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    30.09.2015 13:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 12:21

      Зинид действует по принципу-"На тебе Боже,что мне не гоже".

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 30 сентября 2015, 22:51

      ключевое слово - усиление. категорически не понимаю АВБ который поменял Саню на Дзюбу....

      0
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      Рейтинг: +11

      FiZryk 30 сентября 2015, 20:30

      Из-за таких как этот говорун ртом наш ногомяч не есть футбол, а токмо есть ногомяч суть

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 сентября 2015, 18:20

      Сам себе противоречит! Как можно усилить конкурентов игроком, который не соответствует требованиям клуба? Или все же они считают его отличным игроком, но в Зените ему нет места из-за прихоти и предвзятости тренера? Парадокс!

      1
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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против 30 сентября 2015, 18:19

      Отработанна и переработанный материал,только на зерно ток голубей отпугивать

      0
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 30 сентября 2015, 17:22

      К чему ему играть? Уже исторический персонаж...
      На данный момент от него толку ноль как от футболёра.
      Чинушей будет стопудово, к МуДко в шныри...

      0
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      Рейтинг: +14

      страникк > AZ-76 30 сентября 2015, 20:06

      ну в данный момент я думаю он не хуже кокорина и дзюбы

      -1
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      Рейтинг: +15

      Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 15:53

      Уже не знают как отделаться от этого кривоногого бездаря.Они его в Дверь,а оно в окно.

      4
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 17:05

      А физиономия у тебя такая же как и ник ?

      -2
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      Рейтинг: +15

      Обдоб Хуембей > Старый Пью 30 сентября 2015, 18:27

      А это не твоё пeдeрacтово дело.

      2
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      Рейтинг: +3

      rad > Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 20:26

      кривожопого)

      1
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      Рейтинг: +34

      Смит80 30 сентября 2015, 15:43

      Предлагаю в СКЧФ Севастополь или Рубин (Ялта), победитель Крымского чемпионата может сыграть в Лиге Европы.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Смит80 30 сентября 2015, 17:08

      вообще граматно, ахаха по идее если туда собрать ещё аршавина и других стариков они смогут в ЛЕ пройти в группу и даже выйти из неё чем помогут статусу чемпионата внутреннего и заработают денег )))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 15:28

      "Зенит-2" - самое то для него! Тренер - друган, з/п капает, можно особо не напрягаться. И из Питера срываться не надо, опять же

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 сентября 2015, 14:45

      В Астану переходи!

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