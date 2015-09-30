Гарсия: «Все три гола пришли с правого фланга»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги чемпионов против БАТЭ (3:2). Основной причиной такого результата наставник назвал плохую игру правого фланга своей команды.

«Начали мы достаточно хорошо, на первых минутах создали несколько моментов, но их не использовали. Нам не повезло. Когда мы попадали в штанги и перекладину, мяч отскакивал в поле. Когда в перекладину попадали борисовчане, мяч оказывался в наших воротах. Но ни в коем случае нельзя списывать поражение на невезение. Мы сами виноваты. Соперник прессинговал нас на всех участках поля, первым оказывался на мяче. Провис наш правый фланг — все три гола пришли именно оттуда. Во втором тайме мы сыграли лучше. Ничья была возможна. Но…», – сказал Гарсия.

Также тренер римлян высказался об игре линии атаки.

«Трио нападающих, вышедших на поле, — лучшее на данный момент в команде. Но им нужно больше времени, чтобы наладить связи друг с другом. Помогать обороне они также должны. С ребятами предстоит разговор».

Наставник не теряет надежды на выход из группы.

«У нас есть все возможности, чтобы выйти из группы. Впереди еще четыре игры в группе. Мы можем все исправить».

В сезоне-2012/13 Гарсия был главным тренером «Лилля» и с этим клубом также проиграл БАТЭ на групповой стадии Лиги чемпионов (1:3).

«Нет смысла сравнивать две разные команды и два разных матча, которые случились с разницей в несколько лет. А очки мы посчитаем после шести матчей».