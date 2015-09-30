Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гарсия: «Все три гола пришли с правого фланга»

30 сентября 2015, 01:41
1

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги чемпионов против БАТЭ (3:2). Основной причиной такого результата наставник назвал плохую игру правого фланга своей команды.

«Начали мы достаточно хорошо, на первых минутах создали несколько моментов, но их не использовали. Нам не повезло. Когда мы попадали в штанги и перекладину, мяч отскакивал в поле. Когда в перекладину попадали борисовчане, мяч оказывался в наших воротах. Но ни в коем случае нельзя списывать поражение на невезение. Мы сами виноваты. Соперник прессинговал нас на всех участках поля, первым оказывался на мяче. Провис наш правый фланг — все три гола пришли именно оттуда. Во втором тайме мы сыграли лучше. Ничья была возможна. Но…», – сказал Гарсия.

Также тренер римлян высказался об игре линии атаки.

«Трио нападающих, вышедших на поле, — лучшее на данный момент в команде. Но им нужно больше времени, чтобы наладить связи друг с другом. Помогать обороне они также должны. С ребятами предстоит разговор».

Наставник не теряет надежды на выход из группы.

«У нас есть все возможности, чтобы выйти из группы. Впереди еще четыре игры в группе. Мы можем все исправить».

В сезоне-2012/13 Гарсия был главным тренером «Лилля» и с этим клубом также проиграл БАТЭ на групповой стадии Лиги чемпионов (1:3).

«Нет смысла сравнивать две разные команды и два разных матча, которые случились с разницей в несколько лет. А очки мы посчитаем после шести матчей».

Источник: Pressball
Лига чемпионов Лига чемпионов Рома БАТЭ Гарсия Руди
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3емлянин
1443582638
Халк пасы стал раздавать, чё случилось?! - вот и результат :~))
Ответить
Главные новости
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
1
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
1
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
1
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
6
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+