Лига чемпионов. «Порту» взял верх над «Челси», «Маккаби» проиграл «Динамо» К

В матче второго тура Лиги чемпионов «Порту» оказался сильнее «Челси» благодаря голам Андре и Майкона, на которые лондонцы ответили лишь мячом в исполнении Виллиана.

Еще одна встреча в этой группе завершилась победой киевского «Динамо» над «Маккаби» из Тель-Авива.

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

Порту (Португалия) – Челси (Англия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Андре, 39; 1:1 – Виллиан, 45; 2:1 – Майкон, 52.

Маккаби (Израиль) – Динамо (Украина) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 4; 0:2 – Мораеш, 50.

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