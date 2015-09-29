Фабрегас: «Игра с «Порту» имеет особенный статус только для прессы»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас объяснил, что игра с «Порту» для его команды в групповом раунде Лиге чемпионов не станет особенной, несмотря на специфичные взаимоотношения главного тренера лондонцев Жозе Моуринью с вратарем португальцев Икером Касильясом.

«Это особенная игра для прессы. Факт в том, что Касильяс не интересует меня, он интересует журналистов. Мы с ним пока еще ни о чем не говорили. Было бы славно встретится с ним во вторник, мы поздороваемся, и все на этом», – сказал Фабрегас.