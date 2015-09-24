Кубок России. «Краснодар» одолел «Зенит-Ижевск», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»

«Краснодар» в рамках 1/16 Кубка России в гостях не без труда сломил сопротивление «Зенит-Ижевска». Победу «быкам» принес гол нападающего Федора Смолова в самой концовке встречи.

«Урал» одержал волевую победу над «Енисеем», победный гол незадолго до свистка забил форвард Спартак Гогниев.

Кубок России. 1/16 Финала

Зенит-Ижевск (Ижевск) - Краснодар (Краснодар) - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов, 85.

Краснодар: Синицын, Марков, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Каборе, Газинский (Страндберг, 90+1), Вандерсон (Смолов, 69), Лаборде, Быстров (Мамаев, 61), Ари.

Предупреждения: Газинский, 12; Калешин, 47.

Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) - 1:2 (1:0)

Голы: 0:1 – Лескано, 17 (с пенальти); 1:1 – Ставпец, 48; 1:2 – Гогниев, 88.

Енисей: Шелия, Качан, Алиев, Лескано, Фатуллаев, Марущак, Иванов (Чадов, 69), Климов, Гультяев, Хрущев (Галыш, 63), Чернов.

Урал: Арапов, Хозин, Данцев, Новиков, Фонтанелло, Емельянов, Ярошенко (Сапета, 90), Бурмистров, Билоног (Ставпец, 46), Ерохин, Гогниев (Дорожкин, 90).

Предупреждения: Хозин, 53; Шелия, 88