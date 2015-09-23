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    Сергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит»

    Сегодня стали известны бригады судей, которые будут обслуживать матчи 10-го тура российской Премьер-лиги.

    26 сентября

    ЦСКА – "Локомотив" – Сергей Карасев (Москва)

    "Анжи" – "Уфа" – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    "Спартак" – "Зенит" – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    27 сентября

    "Крылья Советов" – "Динамо" – Сергей Костевич (Курск)

    "Краснодар" – "Терек" – Алексей Еськов (Москва)

    "Рубин" – "Урал" – Александр Егоров (Саранск)

    28 сентября

    "Амкар" – "Мордовия" – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    "Ростов" – "Кубань" – Сергей Куликов (Саранск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 11:18

      Главное,чтобы этот Иванов не брал денег у Газпроекта и все будет нормально!!!

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 сентября 2015, 16:08

      Иванов так Иванов,Главное что б команды достойно играли,а не мучелись только ради результата

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