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  • Луценко: «Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной»

Луценко: «Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной»

21 сентября 2015, 19:56
6

Форвард «Мордовии» Евгений Луценко поделился впечатлениями от игры против ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Саранская команда уступила армейцам со счетом (4:6).

«Это самое обидное поражения в моей футбольной карьере. Никогда еще ранее моя команда не проигрывала, ведя по ходу встречи (3:0). Дело даже не в моих голах, просто это был наш матч, и мы должны были его выиграть. Устроить праздник для Саранска. Очень обидно, что этого не случилось, и мы сами подарили победу сопернику. Лишили многочисленных болельщиков праздника. Жаль, очень жаль. Хотя как все прекрасно начиналось — отличный газон, полный стадион зрителей, прекрасная погода. Настроение у болельщиков великолепное, народ веселился. Все было идеально. И так бездарно все потерять. Именно из-за этого очень обидно.

Я еще в полном объеме матч не просмотрел. Однако, хочешь — не хочешь, а надо это сделать. Хотя голы просматривал. Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной?! Я не специалист и не аналитик. Возможно, поэтому мне сложно понять, как два соперника разбираются со всей нашей обороной, обыгрывая по 8-10 футболистов? Я прежде всего имею ввиду гол Зорана Тошича. Действуя в стеночку, армейцы спокойненько прошили всю нашу защиту и отправили мяч в сетку. Как такое могло случиться?! Как вообще состоялся град голов в наши ворота?!», - приводит слова Луценко "Столица С".

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Мордовия ЦСКА Луценко Евгений
Комментарии (6)
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Сармат Ростов
1442855069
Смотрел,смотрел... Волевая победа коней, не каждый повторить сможет! Но как-то подозрительно мордоване после перерыва перестали играть... Даже мяч из своей штрафной не выносили... Очень подозрительно...
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nitto
1442855189
Видно что не в доле, обиделся.
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sour12
1442855218
* Устроить праздник для Саранска.* - так праздник футбола то устроить удалось, 4ре то закатлили =) хотя конечно 6 обратно =) но я думаю если такой футбол показывать будет команда болельщики никогда плохого не скажут....ну конечно пропускать надо было при таком раскладе 3-4. главное то получился классный матч.
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CSKA №1
1442914859
Я вот тоже не понимаю,как этому бездарю удалось забить целых 2 гола!!!Парадокс...
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