Луценко: «Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной»

Форвард «Мордовии» Евгений Луценко поделился впечатлениями от игры против ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Саранская команда уступила армейцам со счетом (4:6).

«Это самое обидное поражения в моей футбольной карьере. Никогда еще ранее моя команда не проигрывала, ведя по ходу встречи (3:0). Дело даже не в моих голах, просто это был наш матч, и мы должны были его выиграть. Устроить праздник для Саранска. Очень обидно, что этого не случилось, и мы сами подарили победу сопернику. Лишили многочисленных болельщиков праздника. Жаль, очень жаль. Хотя как все прекрасно начиналось — отличный газон, полный стадион зрителей, прекрасная погода. Настроение у болельщиков великолепное, народ веселился. Все было идеально. И так бездарно все потерять. Именно из-за этого очень обидно.

Я еще в полном объеме матч не просмотрел. Однако, хочешь — не хочешь, а надо это сделать. Хотя голы просматривал. Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной?! Я не специалист и не аналитик. Возможно, поэтому мне сложно понять, как два соперника разбираются со всей нашей обороной, обыгрывая по 8-10 футболистов? Я прежде всего имею ввиду гол Зорана Тошича. Действуя в стеночку, армейцы спокойненько прошили всю нашу защиту и отправили мяч в сетку. Как такое могло случиться?! Как вообще состоялся град голов в наши ворота?!», - приводит слова Луценко "Столица С".