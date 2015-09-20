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    Калиниченко: «В России намекнули, что с паспортом Украины на тренерских курсах мне делать нечего»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко, ныне работающий в харьковском «Металлисте», объяснил, почему он не смог найти работу в России.

    — У вас есть мечта или цель, к которой вы будете стремиться на тренерском поприще? Например, возглавить «Спартак» или, скажем, выиграть Лигу чемпионов?

    — Когда начинал играть в футбол, даже боялся о чем-то мечтать. Смотрел по телевизору на «Спартак» и киевское «Динамо» и хотел попасть на экран. То есть равнялся на людей, которых там показывали. Глобальной мечты — например, сыграть на чемпионате мира — у меня не было. Шаг за шагом цели появлялись и были локальными, приземленными. Так и сейчас — не хочу кричать, что мечтаю выиграть первенство планеты со сборной Украины. Это хорошая цель, но она должна быть чем-то подкреплена. На данный момент было бы здорово чего-нибудь достичь с молодежкой «Металлиста», чтобы ребята доросли до первой команды.

    — Это правда, что когда вы хотели записаться на тренерские курсы в России, вам сказали, что с украинским паспортом там делать нечего?

    — Конечно, не прямым текстом, да я и не сам звонил, а узнавал через людей, но такой посыл действительно был. Получается, могу выучиться в любой стране мира, кроме России — что поделаешь. (Смеется.) Обид не включал, да и не вижу никаких проблем пройти курсы в Киеве, но тогда я проживал в Москве и было бы логичнее поступить на курсы поближе к месту жительства. Как говорится, нет худа без добра: во многом из-за этого теперь работаю в Харькове.

    — В чем причина непонимания между Россией и Украиной? Пропаганда?

    — Очевидно, что и там, и там пропагандистская работа ведется. Хотя украинская пропаганда в сравнении с российской выглядит просто детской… Люди смотрят телевизор, и им хватает информации, которую они видят. Есть новость, а есть картинка, которая имеет огромное значение. Правдива она или нет — не важно, она в любом случае отпечатывается в сознании. После этого тяжело как-то их переубедить. Так устроен мозг, чем активно пользуются.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.09.2015 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +187

      Juic 20 сентября 2015, 14:57

      Лалала, прямо ничего не спрашивал, кому-то кто-то что-то сказал, я это понял как посыл... Да, а украинская пропаганда (ведущаяся 25 лет) просто детская по сравнению с российской (где всем просто пофиг на то, что там у хохлов, и лишь удивление от очередной шизы), лалала, агрессоры, вы поступаете не по-партнёрски, лишая нас транзитных доходов. Боже, что это всё - последствия Чернобыля, на которые наложилась оголтелая антирусская пропаганда, за четверть века сделавшая большую часть населения Малороссии материалом для психиатрических исследований, или что-то ещё?

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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер 20 сентября 2015, 12:44

      "Конечно, не прямым текстом, да я и не сам звонил, а узнавал через людей, но такой посыл действительно был."

      А я вот знаю, что инопланетяне похищают людей для опытов. Нет сам, конечно, я не был похищен, но знаю через людей, которые видели зелёных человечков, но смогли от них сбежать.

      2
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      Рейтинг: +26

      robocop > Северный Пушной Звер 20 сентября 2015, 13:48

      не любим,когда говорят нелицеприятные вещи?

      -1
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 > robocop 20 сентября 2015, 16:53

      По его же словам выходит,что он обыкновенный сплетник.

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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > robocop 28 сентября 2015, 18:53

      А кто же это любит?
      Но одно дело, когда человек сам куда-то сходил, позвонил, спросил - и был послан; и совсем другое - когда одна бабка сказала. Нет?
      А то получается как в анекдоте:
      - Да халтурщик этот ваш Шаляпин: ни голоса, ни чувства ритма!
      - А Вы сами слышали Шаляпина?
      - Нет, но мне Рабинович напел!

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