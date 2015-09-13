Эредивизие. ПСВ уничтожил «Камбуур»

ПСВ из Эйндховена разгромил «Камбуур» в матче 5-го тура чемпионата Голландии.
Многократные чемпионы страны отправили в сетку ворот соперника шесть безответных голов.
Напомним, что ПСВ является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 5-й тур
Камбуур (Луиварден) — ПСВ (Эйндховен) — 0:6 (0:3)
Голы: 0:1 — Де Йонг, 9 (с пенальти). 0:2 — Де Йонг, 12. 0:3 — Де Йонг, 42. 0:4 — Преппер, 56. 0:5 — Локадиа, 74. 0:6 — Локадиа, 89.
Источник: Бомбардир.ру