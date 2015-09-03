Погребняк: «Перешел в «Динамо» из-за желания главного тренера»

Нападающий Павел Погребняк главной причиной перехода в "Динамо" назвал желание главного тренера команды Андрея Кобелева видеть его в команде. Форвард также отметил, что его устроил срок контракта с московским клубом.

«Перешел в "Динамо" по двум причинам. Первая – желание главного тренера, чтобы я у него играл. Вторая – срок контракта. Три года. В Англии мой договор с "Редингом" действовал еще сезон. А что произойдет после его окончания, я не понимал. После телефонного разговора с Кобелевым мне окончательно стало ясно, что я ему нужен как игрок», - сказал Погребняк.