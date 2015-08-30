Лига 1. «Бордо» берет три очка в матче с «Нантом»

В матче четвертого тура Лиги 1 «Бордо» на своем поле обыграл «Нант».

Счет был открыт в самом конце первого тайма. Отличился Хазри, который четырьмя минутами ранее не сумел реализовать пенальти.

На старте второй половины «Нант» остался в меньшинстве из-за удаления Ленджани, и «Бордо» сумел довести игру до победы, забив для верности второй гол в концовке встречи – отличился Гаич.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

Бордо (Бордо) – Нант (Нант) 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 45; 2:0 – Гаич, 87.