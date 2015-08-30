«Сельта» в большинстве обыгрывает «Райо Вальекано»

Во втором туре испанской Примеры встречались «Сельта» и «Райо Вальекано». Уже к 11-ой минуте гости остались вдесятером и оказались в положении отыгрывающихся: был удален голкипер Тоньо, а Нолито реализовал пенальти.

Через десять минут после начала второй половины Нолито оформил дубль, а в конце встречи окончательный счет установил Фонтас – 3:0.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

Сельта (Виго) – Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нолито (с пенальти), 11; 2:0 – Нолито, 50; 3:0 – Фонтас.

Удаления: Тоньо, 9.